Слуцк – Динамо Минск. Прогноз на матч (20.06.2017)

Слуцк примет минское Динамо в матче 13-го тура Чемпионата Беларуси. Команды соседствуют в турнирной таблице, на данный момент набрав 22 и 25 очков соответственно. Несмотря на то, что динамовцы сыграют на выезде, именно они являются фаворитами встречи.





Столичный клуб выиграл в предыдущих двух мачтах и в случае очередной виктории команда с высокой долей вероятности еще приблизится к лидерам – БАТЭ и Шахтеру из Солигорска. То есть, победа над Слуцком важна не только с точки зрения соперничества друг с другом, но и в плане дальнейших турнирных перспектив.





Прошлые две очные встречи команд не выявили лучшего – и поединок на поле Слуцка в августе 2016-го года и матч в апреле 2016-го года завершились вничью 1:1. Предположим, что и на этот раз Слуцк отличится лишь однажды, чего не хватит для победы, а вот на ничью хозяева вполне могут рассчитывать. Предположим, что поединок не окажется уж очень результативным, но 2-3 гола здесь будет командами забито, а это уже весьма высокий показатель для коллективов, так они не слишком много отличаются по ходу текущего сезона.