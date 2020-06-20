Шахтер Солигорск – Нафтан. Прогноз на матч (20.06.2017)

Шахтер Солигорск примет Нафтан в рамках чемпиоанта Беларуси. Команды располагаются в противоположных частях турнирной таблицы, а именно на 1-й и последней строчке соответственно, причем у Нафтана отрицательный баланс очков.





Так случилось потому, что с Нафтана решением федерации Беларуси было снято 5 очков, а всего у команды в активе одна победа и ничья, в остальных же 10-ти встречах Нафтан уступил. Уж очень сложно у команды с атакой, так как на данный моменту Нафтана три забитых мяча, то есть, против лидера турнира у гостей минимальные шансы отличиться.





Год назад Нафтан дома сумел не уступить сопернику, сыграв с ним вничью 1:1. А вот до этого в гостях Нафтан уступил Шахтеру 2:0, примерно такой же результат ожидаем и сейчас, разве что представители Солигорске смогут забить и три мяча, учитывая форму Шахтера и откровенно провальные результаты Нафтана. Прогноз – Шахтер Солигорск выиграет как первый там, так и второй, а вот ставку лучше всего сделать на викторию фаворита с сухим счетом до перерыва.