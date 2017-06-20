Крузейро – Гремио. Прогноз на матч (20.06.2017)

Крузейро примет Гремио в матче 8-го тура бразильской Серии А. Фаворитами этой встречи являются хозяева, несмотря на их достаточно скромную 14-ю позицию в турнирной таблице чемпионата. Соперник Крузейро расположился на второй строчке, выиграв в предыдущих 4-х встречах чемпионата, то есть, гостей никак нельзя сбрасывать со счетов.





Очень уверенно в обороне выглядит Гремио, а тогда, когда команда действовала не лучшим образом у своих ворот, тогда много забивала, добиваясь успеха. Например, это случилось в начале июня – на выезде Гремио деклассировал Шапекоэнсе 6:3.





Если говорить об очных встречах, то они не были результативны – с ноября 2014-го года в 6-ти поединках «верх» ни разу не пробивался, вероятнее всего так произойдет и сейчас. Скорее всего, Гремио сыграет в оборонительном стиле, только перед самым перерывом или уже в начале второго тайма рискнув выйти большими силами в атаку, чтобы забить





Предположим, что первый тайм, а именно стартовая 20-минутка здесь не подарит забитых мячей, с учетом такого прогноза и ставка на игру.