Польша U21 – Швеция U21. Прогноз на матч (19.06.2017)

Польша сыграет со Швецией в во втором туре группового этапа молодежного Чемпионата Европы. Шансы команд на победу в этой встрече абсолютно равны, но все дело в том, что скандинавов может устроить даже ничья в поединке, тогда как полякам обязательно нужно побеждать.





А все потому, что Польша в стартовом матче на турнире проиграла Словакии, будучи фаворитом противостояния и теперь замыкает таблицу квартета. А вот Швеция довольно неожиданно расписала мировую с англичанами и теперь вместе с ними и сборной Словакией, с натяжкой, впрочем, конкурирует за выход в плей-офф.





Конечно, всё может кардинальным образом изменится в случае виктории Польши. Учитывая, что номинальным хозяевам нечего терять, они большими силами в начале встречи пойдут вперед и, возможно, сумеют первыми отличиться, впрочем, отыграть на ноль им будет очень сложно, рано или поздно Швеция поразит ворота соперника. Предположим, что это случится ближе к перерыву или уже в начале второго тайма, у учетом этого прогноза и ставка на игру.