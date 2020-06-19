Словакия U21 – Англия U21. Прогноз на матч (19.06.2017)

Словакия сыграет с Англией во втором туре группового этапа молодежного Чемпионата Мира. В первом матче на турнире англичане не смогли одолеть шведов, несмотря на свой статус явного фаворита. Конечно, и против Словакии Англия котируется выше, но все же коэффициенты на успех номинальных гостей встречи не такие низкие, как было накануне.





Что касается сбойной Словакии, то она лидирует в квартете благодаря победе в единственном поединке над Польшей 2:1. Словаки были аутсайдерами матча и пропустили на первой минуте, но смогли вскоре отыграться, а в концовке встречи дожали сильного соперника. Конечно, в матче с Англией Словакию полностью устроит ничья, а значит, она изберет оборонительную тактику, которая не предусматривает большого количества голов.





Предположим, что Англия завладеет инициативной, вот только оборонительные редуты соперника будет пройти очень сложно, особенно в стартовые минуты поединка. Да, скорее всего, Англия хотя бы однажды огорчит Словакию, что с высокой долей вероятности окажется определяющим обстоятельством – Словакия уже не отыграется. Следовательно, лучше всего здесь поставить на минимальную победу фаворита или просто викторию Англии.