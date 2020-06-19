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Словакия U21 – Англия U21. Прогноз на матч (19.06.2017)
Дата события: 19 июня 19:00

Словакия сыграет с Англией во втором туре группового этапа молодежного Чемпионата Мира. В первом матче на турнире англичане не смогли одолеть шведов, несмотря на свой статус явного фаворита. Конечно, и против Словакии Англия котируется выше, но все же коэффициенты на успех номинальных гостей встречи не такие низкие, как было накануне.


Что касается сбойной Словакии, то она лидирует в квартете благодаря победе в единственном поединке над Польшей 2:1. Словаки были аутсайдерами матча и пропустили на первой минуте, но смогли вскоре отыграться, а в концовке встречи дожали сильного соперника. Конечно, в матче с Англией Словакию полностью устроит ничья, а значит, она изберет оборонительную тактику, которая не предусматривает большого количества голов.


Предположим, что Англия завладеет инициативной, вот только оборонительные редуты соперника будет пройти очень сложно, особенно в стартовые минуты поединка. Да, скорее всего, Англия хотя бы однажды огорчит Словакию, что с высокой долей вероятности окажется определяющим обстоятельством – Словакия уже не отыграется. Следовательно, лучше всего здесь поставить на минимальную победу фаворита или просто викторию Англии.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Англии» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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