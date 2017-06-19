Австралия – Германия. Прогноз на матч (19.06.2017)

В рамках 1-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Австралия сыграет с Германией. По понятным причинам немцы котируются выше своего соперника, но стоит учитывать, что действующие чемпионы мира привезли в Россию не сильнейший состав, точнее так – против Австралии на поле вряд ли выйдет основа.





То есть, у Австралии явно будут шансы здорово проявить себя в дебютной встрече, даже если и против мощному сопернику, то с разницей в 1 или 2 мяча, вряд ли больше. В трех очных встречах, начиная с июня 2010-го года в сумме равенство – Германия выиграла 7 лет назад, тогда как в 2011-м году сильнее оказались австралийцы, в марте 2015-го года был зафиксирован ничейный счет 2:2.





Скорее всего, предстоящий матч также будет результативным, так как отсиживаться в обороне немцы явно не станут, постараются доминировать на поле, вот только такая тактика в большинстве поединок свойственна и Австралии. Прогноз – Германия выиграет через «верх», например, 2:1.