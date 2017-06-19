Филадельфия – Нью-Йорк. Прогноз на матч (19.06.2017)

Филадельфия сыграет с Нью-Йорком в матче МЛС. Команды имеют абсолютно равные шансы на победу в этой встрече, по крайней мере, букмекеры ни одному из коллективов не отдают явного предпочтения.





Нью-Йорк вышел в следующий раунд Кубка США, обыграв в дерби Нью-Йорк Сити 1:0. В чемпионате у команды дела складываются не лучшим образом, но если Нью-Йорк в нескольких поединках подряд выиграет, то сможет находится близко к лидерам, сейчас же команда 6-я.





Филадельфия расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, впрочем, имея в своем активе уже 4 победы. На своем поле Филадельфия вправе рассчитывать на успех, но лишь в том случае, если команда здорово отыграет в обороне. Против Нью-Йорка, предположим, сделать это будет не так уж сложно, ведь гости по предстоящей встрече не слишком много забивают, у Нью-Йорка второй худший показатель на Востоке по количеству забитых мячей. Да и вообще матч должен оказаться малорезультативным, например, а нем соперники так и не пробьют «верх», а первый тайм, например, вовсе не порадует забитыми мячами.