Спорт Ресифи – Виктория. Прогноз на матч (19.06.2017)

Спорт Ресифи примет Викторию в рамках 8-го тура бразильской Серии А. На данный момент команды не занимают те позиции, на которые могли рассчитывать до начала сезона, а именно они располагаются в нижней половине турнирной таблицы.





Виктория и вовсе находится в зоне вылета, победив только однажды в предыдущих 7-ми встречах. Показатели Спорт Ресифи чуть лучше, но в случае поражения в предстоящем поединке Виктория сравняется с командой, что, конечно, не устраивает хозяев по предстоящему матчу.





В 2016-м году соперники провели две очные встречи, в которых побеждала исключительно та команда, которая была в качестве хозяев. Поединок на поле Виктории оказался более результативным (3:2), тогда как матч, где Спорт Ресифи принимал Виктория подарил только один забитый мяч.





Предположим, что предстоящий матч будет не богатым на голевые моменты и завершится «низом», не исключено, что команды разойдутся миром, например, 1:1. Кажется, что каждый из таймов здесь не выявит победителя, с учетом такого прогноза и ставка на игру.