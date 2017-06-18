Камерун – Чили. Прогноз на матч (18.06.2017)

Камерун сыграет с Чили в матче 1-го тура группового этапа Кубка Конфедераций. Эти сборные сильнейшие на своих континентах, но в предстоящей встрече букмекеры отдают явное предпочтение представителю Южной Америки.





А все потому, что Камерун не впечатлил в последнем товарищеском матче против другой южноамериканской сборной, уступив разгромно Колумбии (4:0). Скорее всего, Чили не добьется такого же преимущества в счете, хотя 2-3 мяча от команды стоит ожидать, тем более примерно столько в среднем забивали чилийцы в 2017-м году.





Предположим, что Чили сыграет с явным преимуществом и на протяжении всего первого тайма, как минимум, будет владеть инициативой. Камерун вряд ли справится с атакующим натиском соперника и пропустит, например, еще в стартовой 45-минутке, в ее середине. Кончено, африканцы за счет своего атлетизма способны навязать борьбу Чили после, вот только скорее они пропустят второй, чем в итоге отыграются, Чили умеет грамотно действовать по счету, прагматично – на это и стоит рассчитывать. Прогноз – победа Чили 2:0.