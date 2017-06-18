12:04 (+3) 17 June 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Камерун – Чили. Прогноз на матч (18.06.2017)
Дата события: 18 июня 21:00

Камерун сыграет с Чили в матче 1-го тура группового этапа Кубка Конфедераций. Эти сборные сильнейшие на своих континентах, но в предстоящей встрече букмекеры отдают явное предпочтение представителю Южной Америки.


А все потому, что Камерун не впечатлил в последнем товарищеском матче против другой южноамериканской сборной, уступив разгромно Колумбии (4:0). Скорее всего, Чили не добьется такого же преимущества в счете, хотя 2-3 мяча от команды стоит ожидать, тем более примерно столько в среднем забивали чилийцы в 2017-м году.


Предположим, что Чили сыграет с явным преимуществом и на протяжении всего первого тайма, как минимум, будет владеть инициативой. Камерун вряд ли справится с атакующим натиском соперника и пропустит, например, еще в стартовой 45-минутке, в ее середине. Кончено, африканцы за счет своего атлетизма способны навязать борьбу Чили после, вот только скорее они пропустят второй, чем в итоге отыграются, Чили умеет грамотно действовать по счету, прагматично – на это и стоит рассчитывать. Прогноз – победа Чили 2:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Чили» за высокий коэффициент 1,63 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100