Португалия – Мексика. Прогноз на матч (18.06.2017)

Португалия сыграет с Мексикой в стартовом матче группового этапа Кубка Конфедераций. Сильнейшие сборные своих континентов довольно высоко котируются на турнире, но с большой долей вероятности, проигравшая в этой встрече команда не попадет в плей-офф, следовательно, Кубок Конфедераций станет для португальцев или мексиканцев провальным.





Букмекеры отдают предпочтение Португалии, которая, как кажется, находится в великолепной форме, обыгрывая всех подряд. Да, неудача постигла сборную не так давно в товарищеской встрече со Швецией, вот только мотивация сборной тогда и сейчас разнится значительно.





Мексика уверенно лидирует в своей зоне отборочного цикла Чемпионата Мира, она, скорее всего, уже совсем гарантирует свой выход на мундиаль, немаловажным считается и удачное выступление на Кубке Конфедераций. У Мексики отличный состав, достаточно именитых и опытных игроков, за счет которых в поединке с Португалией можно рассчитывать на викторию.





Но, предположим, что встреча примерно равных соперников завершится вничью и голов в поединке много забито не будет. Прогноз – нас ожидает скучная игра, в которой команды по разу поразят ворота друг друга.