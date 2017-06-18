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Португалия – Мексика. Прогноз на матч (18.06.2017)
Дата события: 18 июня 18:00

Португалия сыграет с Мексикой в стартовом матче группового этапа Кубка Конфедераций. Сильнейшие сборные своих континентов довольно высоко котируются на турнире, но с большой долей вероятности, проигравшая в этой встрече команда не попадет в плей-офф, следовательно, Кубок Конфедераций станет для португальцев или мексиканцев провальным.


Букмекеры отдают предпочтение Португалии, которая, как кажется, находится в великолепной форме, обыгрывая всех подряд. Да, неудача постигла сборную не так давно в товарищеской встрече со Швецией, вот только мотивация сборной тогда и сейчас разнится значительно.


Мексика уверенно лидирует в своей зоне отборочного цикла Чемпионата Мира, она, скорее всего, уже совсем гарантирует свой выход на мундиаль, немаловажным считается и удачное выступление на Кубке Конфедераций. У Мексики отличный состав, достаточно именитых и опытных игроков, за счет которых в поединке с Португалией можно рассчитывать на викторию.


Но, предположим, что встреча примерно равных соперников завершится вничью и голов в поединке много забито не будет. Прогноз – нас ожидает скучная игра, в которой команды по разу поразят ворота друг друга.

Предлагаем сделать ставку на исход «Португалия забьет 1 или 2 гола» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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