12:04 (+3) 17 June 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Лос-Анджелес – Хьюстон. Прогноз на матч (18.06.2017)
Дата события: 18 июня 06:00

Лос-Анджелес примет Хьюстон в матче МЛС. У хозяев по предстоящей встрече есть определенные проблемы с составом, но, несмотря на это, Гэлэкси являются явными претендентами на победу. А между прочим, Лос-Анджелес не слишком здорово начал сезон и на данный момент занимает лишь 8-ю строчку турнирной таблицы, тогда как Хьюстон 3-й.


Лос-Анджелес хоть и находится в нижней части, здорово выступает в последнее время, не проигрывая в рамках МЛС уже довольно долго.  Да и если брать во внимание предыдущие очные встречи, то в них Лос-Анджелес был более успешным, например, выиграл в трех матчах подряд, причем пропустила команда в них только один мяч.


Предположим, что именно Лос-Анджелес будет владеть здесь инициативой и забьет первым, после чего игра пойдет прагматичной со стороны хозяев. Вполне вероятно окончание стартовой 45-минутки со счетом 1:0, а вторая половина также не подарит обилия забитых мячей, то есть, трех голов после перерыва забито уж точно не будет. Прогноз – виктория хозяев 1:0, 2:0 или 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «Лос-Анджелес забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100