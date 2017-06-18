Лос-Анджелес – Хьюстон. Прогноз на матч (18.06.2017)

Лос-Анджелес примет Хьюстон в матче МЛС. У хозяев по предстоящей встрече есть определенные проблемы с составом, но, несмотря на это, Гэлэкси являются явными претендентами на победу. А между прочим, Лос-Анджелес не слишком здорово начал сезон и на данный момент занимает лишь 8-ю строчку турнирной таблицы, тогда как Хьюстон 3-й.





Лос-Анджелес хоть и находится в нижней части, здорово выступает в последнее время, не проигрывая в рамках МЛС уже довольно долго. Да и если брать во внимание предыдущие очные встречи, то в них Лос-Анджелес был более успешным, например, выиграл в трех матчах подряд, причем пропустила команда в них только один мяч.





Предположим, что именно Лос-Анджелес будет владеть здесь инициативой и забьет первым, после чего игра пойдет прагматичной со стороны хозяев. Вполне вероятно окончание стартовой 45-минутки со счетом 1:0, а вторая половина также не подарит обилия забитых мячей, то есть, трех голов после перерыва забито уж точно не будет. Прогноз – виктория хозяев 1:0, 2:0 или 2:1.