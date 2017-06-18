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Нью-Инглэнд – Чикаго. Прогноз на матч (18.06.2017)
Дата события: 18 июня 02:30

Нью-Инглэнд примет Чикаго в матче МЛС. Команды выступают в разных конференциях и на данный момент занимают места в разных частях турнирной таблицы – Нью-Инглэнд располагается на 7-й строчке, тогда как Чикаго на 2-й позиции.


Файр уже достаточно давно не проигрывали, что свидетельствует о хорошей форме команды. Но ведь и Нью-Инглэнд довольно неплохо действовал в предыдущих матчах, за исключением, разве что, поединка с Нью-Йорком, проигранном 2:1 на выезде.


В предстоящей игре Нью-Инглэнд выступит на своем поле, а значит, команда имеет все шансы добиться успеха и тем самым подняться в зону плей-офф Восточной конференции. Сейчас Нью-Инглэнд набрал равное количество очков с Нью-Йорком, да и Коламбус всего на два пункта впереди, то есть путь вверх возможен.


Впрочем, Чикаго не стоит списывать со счетов, ведь команда в предыдущих двух очных поединках, пусть и домашних, обыгрывала Нью-Инглэнд. В апреле Файр разгромили соперника 3:0, предположим, что как минимум однажды Чикаго поразит ворота Нью-Ингленда и сейчас. Прогноз – ничья 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «Чикаго забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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