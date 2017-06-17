Пуиль – Пэр. Прогноз на матч (17.06.2017)

Лукас Пуиль сыграет с Бенуа Пэр в полуфинальном матче теннисного турнира в немецком Штутгарте. На домашнем Ролан Гаррос Пуиль дошел да стадии 1/16 финала, но, будучи фаворитом противостояния с Рамосом, уступил испанцу в пяти сетах. А вот Пэр сразу же нарвался на будущего триумфатора и также испанца, только более именитого и титулованного – Бенуа в трёх сетах проиграл Рафаэлю Надалю.





Пуиль моложе своего соперника по предстоящей встрече, он находится выше, чем Пэр в мировом рейтинге, а значит, по праву может считаться фаворитом противостояния. Конечно, Пэр далеко не подарок и уже доказывал это в очных поединках, точнее в одной встрече, последней, когда оказался сильнее 2:1 по сетам. Чуть ранее, а именно в июле 2015-го года выиграл Пуиль, со счетом 6:3, 6:2 деклассировав соотечественника.





Предположим, что предстоящий матч пройдет в равной борьбе и затянется на три сета, следовательно, в поединке будет много геймов, чем стоит воспользоваться, сделав ставку на их количество от 22-х плюс. Пуиль в заключительном сете должен дожать соперника, вот только не факт, что менее чем в десяти геймах.