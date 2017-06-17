12:04 (+3) 17 June 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Пуиль – Пэр. Прогноз на матч (17.06.2017)
Дата события: 17 июня 17:00

Лукас Пуиль сыграет с Бенуа Пэр в полуфинальном матче теннисного турнира в немецком Штутгарте. На домашнем Ролан Гаррос Пуиль дошел да стадии 1/16 финала, но, будучи фаворитом противостояния с Рамосом, уступил испанцу в пяти сетах. А вот Пэр сразу же нарвался на будущего триумфатора и также испанца, только более именитого и титулованного – Бенуа в трёх сетах проиграл Рафаэлю Надалю.


Пуиль моложе своего соперника по предстоящей встрече, он находится выше, чем Пэр в мировом рейтинге, а значит, по праву может считаться фаворитом противостояния. Конечно, Пэр далеко не подарок и уже доказывал это в очных поединках, точнее в одной встрече, последней, когда оказался сильнее 2:1 по сетам. Чуть ранее, а именно в июле 2015-го года выиграл Пуиль, со счетом 6:3, 6:2 деклассировав соотечественника.


Предположим, что предстоящий матч пройдет в равной борьбе и затянется на три сета, следовательно, в поединке будет много геймов, чем стоит воспользоваться, сделав ставку на их количество от 22-х плюс. Пуиль в заключительном сете должен дожать соперника, вот только не факт, что менее чем в десяти геймах.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал сетов больше 2,5» за высокий коэффициент 2,37 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100