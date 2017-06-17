Зверев – Лопес. Прогноз на матч (17.06.2017)

Миша Зверев сыграет против Фелисиано Лопеса в полуфинальном матче теннисного турнира в немецком Штутгарте. Букмекеры оценивают шансы соперников на победу в этом матче примерно равными, хотя, казалось бы, фаворитом должен был быть Зверев, который все-таки выступает на домашнем турнире и делает это здорово, в трех поединках не отдав ни единого сета.





А вот Лопес столкнулся с проблемами, например, во встречах с Шарди и Бердыхом, но, конечно, испанец не котировался высоко, если говорить о последнем поединке, то есть его выход в полуфинал стал довольно-таки неожиданным.





В очных матчах, которых на данный момент между Зверевым и Лопесом бвло два, победил Лопес, причем обе встречи состоялись совсем недавно – в октябре 2015-го и августе 2016-го года. Стоит отметить уверенный стиль викторий испанца, который не уступил немцу ни единого сета, предположим, что в предстоящем матче столь же уверенным Лопес не будет, если и выиграв у Зверева, то лишь по итогам трех сетов. Прогноз – все-таки успеха добьется хозяин турнира, с учетом такого прогноза и ставка.