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Атлетико Гойаниенсе – Атлетико Паранаэнсе. Прогноз на матч (17.06.2017)
Дата события: 17 июня 22:00

Атлетико Гойаниенсе примет Атлетико Паранаэнсе в матче 8-го тура бразильской Серии А. Более именитые гости не считаются фаворитами предстоящей встречи, что объясняется местом проведения поединка, но что не менее важно – стартом сезона в исполнении команд.


Атлетико Гойаниенсе сумел в предыдущих трех матчах дважды победить, тем самым поднявшись из зоны вылета на 16-ю строчку турнирной таблицы. А вот Атлетико Паранаэнсе, несмотря на викторию в прошлом туре, так и остался на последнем месте, а победа, добытая в гостях над Ателтико Минйеро, стала дебютной для команды в сезоне.


Если говорить об очных встречах, то Атлетико Гойаниенсе и Атлетико Паранаэнсе провели четыре поединка к данному дню и ни один из них не завершился вничью, более того Атлетико Паранаэнсе выиграл все четыре раза. Справедливости ради отметим, что предыдущий матч соперников состоялся в далеком 2011-м году. С тех пор многое поменялось и, кажется, что сейчас ничья возможна более чем. Прогноз – команда разойдутся миром 1:1, что не устроит Атлетико Паранаэнсе.

Предлагаем сделать ставку на исход «в матче будет забито 2 или 3 мяча» за высокий коэффициент 1,82 от букмекерской конторы Париматч.
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