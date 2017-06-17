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Нью-Йорк Сити – Сиэтл. Прогноз на матч (17.06.2017)
Дата события: 17 июня 20:00

Нью-Йорк Сити примет Сиэтл в рамках МЛС. Команды выступают в разных конференциях и на данный момент располагаются в зонах плей-офф на Востоке и Западе соответственно. Неудачей для Сити обернулась предыдущая кубковая встреча против Нью-Йорка, но вылет из турнира не должен сказаться на мотивации команды побеждать в чемпионате.


Против Сиэтла Сити выступит в качестве фаворита, несмотря на то, что соперник в последних поединках, кроме разве что против Коламбуса (поражение 3:0), выглядел здорово, зачастую побеждая с сухим счетом. От Портленда в Кубке США Сиэтл пропустил, но и команда, которая в итоге была обыграна, явно не считается слабой.


Дважды в истории пересекались Нью-Йорк Сити и Сиэтл и на данный момент в противостоянии абсолютное равенство (1:1), а команды друг друга обыгрывали в гостях с разницей в 2 мяча. Ровно год назад Сиэтл был бит соперником 2:0, а в мае 2015-го года сильнее оказался Сиэтл – обе встречи прошли в рамках МЛС.

В предстоящем поединке стоит рассчитывать на 2-3 мяча и кажется, что гости смогут отличится, следовательно, если они и уступят, то в один гол.

Предлагаем сделать ставку на исход «Сиэтл забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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