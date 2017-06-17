Кайрат Алматы – Тобол. Прогноз на матч (17.06.2017)

Кайрат Алматы примет Тобол в рамках 16-го тура Чемпионата Казахстана. На данный момент в турнирной таблице Кайрат продолжает преследовать Астану, располагаясь на второй строчке. В последнее время команда сметает всех на своем пути, а значит, Кайрат способен в скором времени обойти Астану, особенно, если будет столь же уверенно действовать против соперников уровня Тобола.





Нет, Тобол далеко не аутсайдер, но класса этой команде явно не хватает, чтобы на равных соперничать с грандом, тем более на его поле. В семи таких поединках до этого Кайрат неизменно праздновал успех, причем практически всегда довольно много забивал в ворота Тобола, например, трижды отличился в июле 2016-го года.





Если говорить о текущем сезоне, то, опять-таки, в семи матчах подряд на своем поле Кайрат побеждает, а менее двух мячей команда и не забивала дома. Скорее всего, минимум дважды огорчат хозяева и Тобол, что, несомненно, означает победу Кайрата, так как вряд ли в ответ Тобол способен столь же здорово отыграть в атаке и забить те же два мяча.