Альдосиви – Бока Хуниорс. Прогноз на матч (17.06.2017)

В рамках 28-го тура Чемпионата Аргентины Альдосиви примет Бока Хуниорс. Конечно, явным фаворитом поединка являются гости, которые уверенно лидируют в турнирной таблице и вряд ли намерены подпускать к себе ближе соперников. На данный момент преимущество Бока Хуниорс над своим извечным врагом Ривер Плейтом составляет 4 пункта, то есть, проиграв, лидер рискует оказаться впереди конкурента лишь на бал.





Но вряд ли так произойдет, так как Альдисиви располагается на 27-й строчке в таблице, а значит, ни на что серьезное не претендует. В последнее время эта команда действует неплохо, и все же только пять побед в 27-ми поединках не внушают оптимизма в предстоящую встречу, скорее всего, никаких неожиданностей здесь не произойдет.





В апреле прошлого года Бока Хуниорс на своем поле разгромила Альдосиви 4:1, тем самым взяв реванш за домашнее фиаско 3:0 чуть ранее. Предположим, что и будущий матч окажется результативным, а фаворит в нем выиграет, отличившись 2-3 раза. Прогноз – виктория Бока Хуниорс со счетом 3:1.