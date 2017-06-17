Россия – Новая Зеландия. Прогноз на матч (17.06.2017)

Россия примет Новую Зеландию в стартовом поединке Кубка Конфедераций, который в России проводится. Конечно, хозяева турнира подходят к нему в хорошей форме или, правильнее сказать, стремятся сделать это – предстоящий матч даст ответ на вопрос насколько хороша сейчас сборная.





Новая Зеландия не слишком уж сильный соперник, но даже он способен дать россиянам настоящий бой, как это случилось, например, в ноябре 2016-го года, когда Россия уступила Катару 2:1. В последнее же время результаты команды Черчесова вызывают оптимизм, ведь Россия не проиграла в трех поединках подряд, хоть и встречалась с такими сильными сборными, как Чили, Венгрия и Бельгия.





Стоит отметить довольно высокую результативность России, ведь команда забивает в каждом матче, что уже замечательно. Наверняка хозяева забьют в поразят ворота Новой Зеландии, а вот пропустят ли они – сложный вопрос. Предположим, что Россия все-таки выиграет у Новой Зеландии с сухим счетом, например, 2:0.