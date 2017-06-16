Динамо Минск – Ислочь. Прогноз на матч (16.06.2017)

Динамо Минск примет Ислочь в матче 12-го тура Чемпионата Беларуси. Конечно, столичный клуб является явным фаворитом встречи, ведь он находится в турнирной таблице на третьей позиции, тогда как его соперник располагается в зоне вылета.





Только две победы на данный момент в активе Ислочи, которая в связи с решением Федерации футбола Беларуси была лишена семи очков, следовательно, как это ни парадоксально, у команды минусовое количество набранных пунктов. Минчане же ведут борьбу за итоговое попадание в тройку лучших, если все карты сложатся как нужно, то команда и вовсе может соперничать с БАТЭ (скорее всего) за чемпионство.





В предстоящей встрече динамовцы обязаны деклассировать соперника, хоть ранее разгромов в исполнении минской команды против Ислочи не случалось. Более того, в очных поединках сейчас у соперников равенство, а Ислочь умудрилась в прошлом сезоне, причем примерно в этих же числах, одолеть Динамо 3:1. Тогда это был домашний матч для Ислочи, в гостях наверняка она уступит.