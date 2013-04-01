Торпедо-БелАЗ – Динамо-Брест. Прогноз на матч (16.06.2017)

Торпедо-БелАЗ примет Динамо-Брест в матче 12-го тура Чемпионата Беларуси. «Торпедовцы» на данный момент располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице, то есть, продолжают вести борьбу за попадание в тройку лучших. А вот представителям Бреста не позавидуешь, хотя они и не находятся в зоне вылета – «динамовцы» 11-е.





Кончено, позиции команд не могли не сказаться на котировках букмекеров, а учитывая, что матч пройдет в на поле Торпедо, особых шансов у Динамо на успех нет, даже ничья для гостей станет отличным результатом. Скорее всего, клуб из Бреста постарается навязать борьбу сопернику на каждом участке поля, вот только хватит ли аутсайдеру сил сдерживать напор Торпедо – не ясно.





Предположим, что в конце тайма Торпедо дожмет Динамо и сможет отличиться. Гол, забитый фаворитом, станет поводом для гостей пойти вперед большими силами, а значит, они рискуют пропустить второй мяч, причем он более вероятный, чем гол Динамо. Прогноз – Торпедо выиграет как первый, так и второй тайм, но вариант для ставки все же лучше выбрать с подстраховкой.