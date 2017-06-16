Нафтан – БАТЭ. Прогноз на матч (16.06.2017)

Нафтан примет БАТЭ в матче 12-го тура белорусской Высшей лиги. Клуб, представляющий Борисов, а некогда участник Лиги Чемпионов на данный момент располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, что, конечно, не может устраивать БАТЭ. В предстоящей встрече гости сыграют исключительно за победу, а она очень даже возможна, учитывая класс соперника.





Нафтан располагается на последней строчке в таблице, в 11-ти поединках только дважды сумев не уступить. У команды явные проблемы не только с обороной, но и, конечно же, с атакой, так как в активе Нафтан имеет всего 3 забитых мяча. Скорее всего, против БАТЭ хозяева не сумеют отличиться, то есть, проиграют с сухим счетом.





Предположим, что БАТЭ здесь выиграет как первый, так и второй тайм, а итоговое преимущество фаворита составит минимум 3 мяча. Что касается ставки, то лучше всего рассмотреть вариант на форы или «верх» во встрече, который будет достигнут только благодаря одной команде. Прогноз – БАТЭ отличится трижды, решив все вопросы о победителе противостояния в стартовые 20 минут.