Флуминенсе – Гремио. Прогноз на матч (16.06.2017)

Флуминенсе примет Гремио в рамках 7-го тура бразильской Серии А. В турнирной таблице чемпионата команды располагаются в верхней ее половине, причем Гремио находится на 2-й строчке, выиграв в 5-ти поединках из 6-ти. Что касается Флуминенсе, то у команды на две виктории меньше, но нельзя сказать об отсутствии перспектив в ближайшее время настигнуть лидеров.





В предстоящей встрече Флуминенсе выступит в качестве фаворита, чему не стоит удивляться, учитывая место проведения поединка. Впрочем, Флуминенсе ни слишком здорово выглядел против Гремио в последнее время на своем поле, в трех играх подряд не сумев победить. В начале месяца в рамках Кубка Бразилии Флуминенсе дома и вовсе уступил сопернику, пропустив 2 мяча и не отличившись в ответ.





Предположим, что предстоящая встреча пройдет в равной борьбе, следовательно, завершится либо минимальной победой одной из команд, либо соперники разойдутся «миром». Весьма маловероятно, что матч не окажется результативным, так как Флуминенсе сыграет в атакующей манере, которая предполагает обилие забитых мячей как в ворота соперника, так и на «ноль» хозяева не отыграют.