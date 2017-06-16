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Флуминенсе – Гремио. Прогноз на матч (16.06.2017)
Дата события: 16 июня 03:00

Флуминенсе примет Гремио в рамках 7-го тура бразильской Серии А. В турнирной таблице чемпионата команды располагаются в верхней ее половине, причем Гремио находится на 2-й строчке, выиграв в 5-ти поединках из 6-ти. Что касается Флуминенсе, то у команды на две виктории меньше, но нельзя сказать об отсутствии перспектив в ближайшее время настигнуть лидеров.


В предстоящей встрече Флуминенсе выступит в качестве фаворита, чему не стоит удивляться, учитывая место проведения поединка. Впрочем, Флуминенсе ни слишком здорово выглядел против Гремио в последнее время на своем поле, в трех играх подряд не сумев победить. В начале месяца в рамках Кубка Бразилии Флуминенсе дома и вовсе уступил сопернику, пропустив 2 мяча и не отличившись в ответ.


Предположим, что предстоящая встреча пройдет в равной борьбе, следовательно, завершится либо минимальной победой одной из команд, либо соперники разойдутся «миром». Весьма маловероятно, что матч не окажется результативным, так как Флуминенсе сыграет в атакующей манере, которая предполагает обилие забитых мячей как в ворота соперника, так и на «ноль» хозяева не отыграют.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы 1хбет.
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