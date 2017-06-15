Янович – Димитров. Прогноз на матч (15.06.2017)

Ежи Янович сыграет с Григором Димитровым в матче 1/8 финала теннисного турнира в немецком Штутгарте. Конечно, явным претендентом на успех в этой встрече является представитель Болгарии, который и более именит и, понятно, силен. В мировом рейтинге Григор Димитров находится на 12-й строчке, тогда как его соперник по предстоящему поединку располагается во второй сотне.





В своей карьере Янович и Димитров встречалась четыре раза, и болгарин только однажды потерпел неудачу. Случилось это в 2014-м году на турнире в Цинциннати – 2:1 по сетам завершился матч в пользу поляка. Последний же поединок состоялся на Родине Димитрова, где Григор, по понятным причинам, не мог оступиться против не самого сильного соперника – виктория в трех сетах.





Предположим, что не столкнется со сложностями фаворит и сейчас, деклассировав Яновича в каждом из сетов. Букмекеры ожидают здесь двух сетов, что вполне логично, но вот коэффициент на такой исход довольно низкий. Куда лучше рассмотреть вариант на уверенную победу болгарина в каждом из сетов – такую, чтобы Димитров минимум на 4 гейма превзошел Яновича.