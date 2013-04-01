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Кубок конфедераций 2017. Австралия - Германия
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Начало 19 июня 2017 в 18:00
Кубок конфедераций 2017. Австралия - Германия онлайн | Confederations Cup 2017. Australia - Germany watch online
Смотреть онлайн Австралия - Германия | Прямая видео трансляция матча Австралия - Германия
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