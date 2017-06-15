Коритиба – Баия. Прогноз на матч (15.06.2017)

Коритиба примет клуб Баия в матче 7-го тура бразильской Серии А. В турнирной таблице чемпионата Коритиба находится на третьем месте, набрав меньше очков только чем Гремио и Коринтианс. В предстоящей встрече у команды наверняка получится выиграть, следовательно, Коритиба, возможно, догонит лидеров.





Баия начала сезон неплохо, закрепившись в верхней половине таблицы. Да, в последнем поединке Баия не смогла завоевать очередные три очка, уступив Гремио в гостях, но это не мешает пока находится в зоне Южноамериканского Кубка.





Предположим, что в предстоящей встрече Коритиба победит, ведь она имеет более серьезную мотивацию, сыграет дома, да и в лучшей форме команда. Что касается очных поединков, то и здесь Коритиба имеет преимущество, пусть и небольшое. В уже далеком 2014-м году она дома оказалась сильнее клуба Баия 3:2, в трех матчах до этого соперники делили очки в рамках Серии А. Скорее всего, сейчас Коритиба добьется минимальной виктории, либо победы в 2 мяча.