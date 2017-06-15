Сантос – Палмейрас. Прогноз на матч (15.06.2017)

Сантос примет Палмейрас в матче 7-го тура бразильской Серии А. Гостям не помогут в этой встрече сразу несколько игроков основы, во многом из-за чего они и являются аутсайдерами. Еще один фактор в пользу Сантоса – команда сыграет на своем поле, где зачастую побеждает, причем даже соперников уровня Палмейраса.





На данный момент Сантос в турнирной таблице чемпионата располагается на 10-м месте, еще ни разу не расписав «мировую». Ничья возможна в предстоящем поединке, так как между собой команды равны, да и Палмейрас, несмотря на мотивацию, явно не будет способен в гостях диктовать собственные условия.





Предположим, что инициативой завладеет Сантос, и если команда не отличится до перерыва, то лишь из-за надежной обороны Палмейраса или банального невезения. Вообще, как кажется, стартовая половина матча не должна изобиловать голевыми моментами, соответственно, низкая вероятность на результативный первый тайм. Скорее всего, после перерыва голов будет забито больше, с учетом такого прогноза и ставка на игру.