Фламенго – Понте-Прета. Прогноз на матч (15.06.2017)

Фламенго примет клуб Понте-Прета в матче 7-го тура бразильской Серии А. Поединок пройдет в Рио-де-Жанейро, поэтому Фламенго, как местная команда, является его фаворитом. Вот только сейчас в более лучшей форме Понте-Прета, которая располагается на 5-й строчке в турнирной таблице, выиграв трижды, тогда как в активе Фламенгто лишь одна виктория.





Вообще, Фламенго не сказать, чтобы проваливается в каждой встрече, но пока команде не везет и уж очень часто она делит очки со своими соперниками. Так, например, в прошлом туре Фламенго разошелся миром со скромным Аваи в гостях 1:1, предположим, что ненамного более сильная Понте-Прета будет обыграна фаворитом, во многим из-за места проведения матча.





Скорее всего, Фламенго откроет счет в поединке, сделав акцент на мощное начало. Понте-Прета достаточно результативна в начале чемпионата, но отыграться в матче с довольно сильным соперником будет очень сложно, особенно, если Фламенго не станет отдавать инициативу гостям и продолжит наращивать свое преимущество. Прогноз – виктория Фламенго в 1, а скорее 2 мяча.