Неман – Минск. Прогноз на матч (15.06.2017)

Неман примет Минск в 12-м туре белоруской Высшей лиги. В турнирной таблице чемпионата Неман на данный момент занимает 6-ю строчку, значительно отставая от команд, находящихся в первой тройке. Только победная серия приблизит Неман к лидерам, хотя вероятность побороться за медали у команды очень низкая.





Минску же и мечтать не приходится о таком, так как столичный клуб застрял в нижней части турнирной таблицы, только в двух поединках чемпионата победив. Сейчас Минск занимает лишь 13-е место, то есть, он ведет борьбу за выживание, что предполагает стремление на выезде не проиграть, вряд ли Минск ставит перед собой в качестве цели исключительно победу.





Ранее Минск обыгрывал Неман, причем викторий в очный встречах у столичной команды даже больше, если говорить о последнем времени. Например, минчане оказались сильнее соперника в апреле 2016-го года, обыграв Неман на выезде. В августе произошло строго наоборот – уже Неман, будучи в гостях у Минска, одержал верх 1:0. Такие результаты дают повод ожидать в предстоящей игре небольшого количества голевых моментов, а, следовательно, и забитых мячей. Прогноз – их окажется с сумме меньше 3-х.