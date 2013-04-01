Нью-Йорк – Нью-Йорк Сити. Прогноз на матч (15.06.2017)

Дерби Нью-Йорка состоится в рамках Кубка США – Ред Буллс примут Сити. В этой встрече номинальные хозяева являются явными фаворитами, но никак нельзя сказать, что гости очень уж уступают. Да, в предыдущих двух встречах Сити не слишком здорово действовал против Ред Буллс, проиграв 4:1 в МЛС и 2:0 на Диамантовом Кубке, вот только статистика в принципиальном, да еще и кубковом матче вряд ли имеет определяющее значение.





Лучше обратиться к турнирной таблице Восточной конференции МЛС на данный момент. В ней Нью-Йорк Сити находится выше своего соперника по предстоящему поединку, причем опережает команда злейшего врага на 4 очка, в свою очередь, располагаясь в 5-ти пунктах от лидирующего Торонто. Нью-Йорк же 7 раз успел проиграть, то есть, поражение в предстоящем матче от Сити не будет удивительным.





Предположим, что Сити сыграет в поединке с той же страстью, что и в остальных встречах нынешнего сезона. В своей конференции команда является второй по результативности, уступая на один мяч только Атланте Юнайтед. Скорее всего, Сити сумеет один-два раза поразить ворота соперника, чего хватит как минимум для ничьи в оснвоное время.