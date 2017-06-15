Бердых – Томич. Прогноз на матч (15.06.2017)

Томаш Бердых сыграет с Бернардом Томичем в матче 1/8 финала теннисного турнира в немецком Штутгарте. Чех, занимающий на данный момент 14-ю строчку мирового рейтинга, выступит в предстоящей встрече в качестве явного фаворита, впрочем, 48-ю ракетку нельзя сбрасывать со счетов, Томич способен показать класс.





Ранее австралиец только однажды оказался сильнее Томаша Бердыха, причем случилось это в дебютной очной встрече соперников – в 2012-м году. Последний же матч успехом увенчался в марте 2015-го года для Бердыха, который выиграл на турнира в Майами 2:1 по сетам.





Предположим, что примерно равным будет и предстоящий матч, в котором судьба поединка решится по итогам трех сетов. Весьма вероятно, что мотивированный австралиец мощно начнет и победит в стартовом сете, а на такой исход букмекеры дают очень высокие коэффициенты. Далее же более сильный Бердых обязан перехватить инициативу, собраться и показать свою лучшую игру, до которой Томичу далековато, несмотря даже на собственные локальные успехи. Прогноз - Томаш Бердых выиграет второй сет и матч.