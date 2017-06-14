Федерер – Хаас. Прогноз на матч (14.06.2017)

Роджер Федерер сыграет с Томми Хаасом в матче 1/8 финала теннисного турнира в немецком Штутгарте. Понятно, что титулованный швейцарец после некоторого перерыва намерен вернуться на корт и победить, причем Федерер фаворит не только в предстоящей встрече, но и один из главных претендентов на титул.





Опытный Хаас на данный момент располагается на 302-й строчке мирового рейтинга, то есть, особых шансов у немца не было даже против менее сильного соперника. Да, Хаас проведет домашнюю встречу, но вряд ли она хоть каким-то образом обернется успехом для Томми, а хорошим результатом для него станет победа в одном из сетов.





Ранее Хаас и вовсе выигрывал у Федерера, причем случилось это в последний раз на турнире в Германии, впрочем, большинство остальных матчей завершались уверенной викторией фаворита, с высокой долей вероятности так случится и сейчас.





Федерер сыграет на классе, несомненно, в стартовом сете не оставив никаких шансов сопернику. В нем стоит ожидать не более десяти геймов, хотя и девять геймов кажутся перебором.