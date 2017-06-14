Панама – Гондурас. Прогноз на матч (14.06.2017)

Панама сыграет с Гондурасом в матче квалификации Чемпионата Мира. В североамериканской зоне, как это обычно случается, есть явные фавориты за прямую путевку на турнир, и по понятным причинам Панама с Гондурасом таковыми не считаются.





В очной встрече они выявят главного претендента за право сыграть в стыковых встречах, то есть, результат поединка очень важен как для Панамы, так и для Гондураса. На данный момент хозяева предстоящего матча на два очка опережают конкурента, а учитывая, место проведения встречи, отрыв Панамы скорее увеличится, чем останется на одном месте или вовсе его не станет.





Да, Панама фаворит поединка, вот только ранее эта сборная не всегда обыгрывала Гондурас, а в прошлом матче, например, и вовсе уступила 1:0. Случилось это в январе 2017-го года – Гондурас одержал верх в рамках Кубка наций ЮНКАФ. Предположим, что для Панамы сложным окажется и предстоящая встреча, в которой не так важно для сборной победить, сколько не проиграть. Следовательно, Панама изберет выжидательную тактику, а если откроет счет, то постарается засушить игру.