Перу – Ямайка. Прогноз на матч (14.06.2017)

Перу сыграет с Ямайкой в товарищеском матче. Ранее сборные провели две очные встречи, причем обе контрольные – в 2006-и и 2010-м году. Оба поединка оказались довольно результативными, а забивали как перуанцы, так и футболисты Ямайки. Перу имеет в своем активе одну победу, чему не стоит удивляться, так как сборная котируется выше.





В предстоящем матче Перу выступит в качестве фаворита, но еще и потому, что проведет домашняя встречу. Ранее на своем поле перуанцы в контрольном поединке обыграли довольно сильных парагвайцев 1:0, а до этого в рамках квалификации Чемпионата Мира и вовсе добились неожиданного успеха, победив Уругвай 2:1.





Ямайка не тот соперник, который может не позволить у собственных ворот создавать напряжение, а класс Перу дает возможность рассчитывать на реализацию моментов хозяевами - как минимум два мяча Перу отправит в сетку ворот гостей. Но и Ямайка, действуя в атаку, способна отыграть результативно. Понятно, что вряд ли гости забьют 2 или более мячей, но один гол вполне возможен. Прогноз – минимальная виктория сборной Перу со счетом 2:1.