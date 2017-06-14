Ордбасы – Кайрат. Прогноз на матч (14.06.2017)

Ордбасы примет Кайрат в матче 17-го тура Премьер-Лиги Казахстана. На данный момент команды соседствуют в турнирной таблице, занимая третье и второе место соответственно, причем расстояние от хозяев по предстоящей встрече до гостей составляет всего два пункта.





Кайрат замечательно действует в последнее время, выигрывая раз за разом, тогда как Ордбасы недавно уступил, тем самым пропустив вперед себя в таблице Кайрат. Вряд ли что-то поменяется после очной встречи, ведь Кайрат в сезоне, если говорить о чемпионате, проиграл только однажды и не должен уступить снова сейчас.





Именно Кайрат считается фаворитом матча, причем таким, чтобы ему отдавать явное предпочтение и ожидать победы гостей, например, 2:0 или 3:1, то есть, не минимальной. В апреле этого года Кайрат разгромил Ордбасы в рамках Премьер-Лиги 3:0, а вот следующая встреча уже в Кубке Казахстана сильнейшего не выявила – безрезультативная ничья 0:0. Предположим, что предстоящий поединок не окажется обильным на забитые мячи, хотя Кайрат способен отправить в ворота соперника 2 мяча, скорее всего, так оно и случится. С учетом такого прогноза и ставка на игру.