Сиэтл – Портленд. Прогноз на матч (14.06.2017)

Сиэтл примет Портленд в матче Кубка США. Встреча пройдет на поле Сиэтла, а значит именно эта команда является фаворитом противостояния. Портленд, конечно, силён, но выйти в 1/8 финала гостям будет сложно, особенно, если они сыграют так же, как в предыдущих трех матчах с Сиэтлом на выезде.





Сиэтл хладнокровно обыгрывает соперников в последнее время, неизменно добиваясь успеха со счетом 1:0. Что же касается Портленда, то команда в трех поединках подряд в гостях уступила, отличившись только против Монреаля. Учитывая такую статистику, следует предполагать здесь очередного малорезультативного матча от Портленда, впрочем, многое зависит от стиля игры Сиэтла.





Предположим, что хозяева не станут все силы бросать на стартовые минуты, а постараются выждать нужного момента для разящего рывка. Скорее всего, Сиэтл сможет отличиться ближе к перерыву, тем самым наверняка открыв счет во встрече, а это дорогого стоит. Создав преимущество, побеждающей команде будет легче строить свою игру, действуя прагматично, что умеют как одни, так и другие. Прогноз – ровно 1 гол будет забит до перерыва.