Голден Стэйт – Кливленд. Прогноз на матч (13.06.2017)

Голден Стэйт примет Кливленд в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Эта встреча может оказаться заключительной, ведь Уорриорз ведут в противостоянии 3:1, а серия до 4-х побед. Накануне Голден Стэйт впервые проиграл в рамках плей-офф, на выезде уступив Кавальерс, но дома-то «воины» обязаны дожимать соперника.





Голден Стэйт очень уверенно смотрелся в двух домашних матчах серии, обыгрывая Кливленд по всем статьям. Что уж говорить, если Кавальерс так и не смогли победить хотя бы в одной из четвертей, которых было сыграно 8. Вряд ли Голден Стэйт снова выдаст столь сумасшедшие показатели, но на кураже команда способна как минимум в одной из 12-минуток создать себе огромное преимущество в счете, которое будет уже не отыграть.





Скорее всего, такой рывок Голден Стэйт совершит во второй или третьей четверти, тем самым практически лишив интриги не только конкретно взятый поединок, но и противостояние в целом. Итоговое преимущество «воинов» должно составить минимум 10 очков, хотя и 20-ти пунктам отрыва никто не удивится.