Франция – Англия. Прогноз на матч (13.06.2017)

Франция сыграет с Англией в товарищеском матче. Поединок пройдет на поле первых, а значит, именно французы в нем должны были бы быть фаворитами. Так и случилось, причем коэффициент на победу хозяев составляет 2,00, что довольно мало, учитывая класс соперника.





Англия феерически стартовала, точнее провела первую половину отборочного цикла к Чемпионату Мира. На данный момент сборная уверенно лидирует и даже ничья с Шотландией в предыдущей встрече на пошатнула шансы «родоначальников футбола» получить прямую путевку на мундиаль.





Франция также шла по квалификации здорово, но в предыдущем матче команда в гостях уступила Швеции, тем самым пропустив скандинавов в турнирной таблице вперед. Сейчас Франция, конечно, не в лучшем настроении, но, с другой стороны, многие игроки после поединка с Англией отправятся в отпуск, а значит, всё не так уж грустно.





Предположим, что Франция начнет матч с Англией более мощно и именно она откроет счет. Случится это, скорее, ближе к перерыву, чем в начале игры, впрочем, гол, забитый хозяевами, вряд ли станет определяющим.