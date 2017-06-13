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Камерун – Колумбия. Прогноз на матч (13.06.2017)
Дата события: 13 июня 21:30

Камерун сыграет с Колумбией в товарищеском матче. Не так уж часто африканские сборные встречаются с южноамериканскими, но в подавляющем числе случаев успех празднуют последние. Вот и в предстоящем поединке Колумбия является фаворитом, вряд ли кого-то удивит виктория именно номинальных гостей.


Накануне Колумбия довольно неплохо показала себя против испанцев, не уступив сильной сборной на ее поле – ничья 2:2 в Мурсии, причем «Красная фурия» отыгралась только на последних минутах встречи. Несомненно, против Камеруна колумбийцы будут действовать совсем в другом стиле, что, впрочем, не исключает успеха.


Пять лет назад также в контрольном матче Колумбия деклассировала Камерун 3:0, на этот результат вполне можно ориентироваться, делая прогноз. Ведь за это время, что прошло, Камерун не стал сильнее, а вот Колумбия прибавила, например, в отборочном цикле к Чемпионату Мира сборная выступает уверенно, хотя раньше так не происходило и колумбийцы пропускали мундиали. Прогноз – Колумбия снова разгромит Камерун.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Колумбии» за высокий коэффициент 1,89 от букмекерской конторы 1хбет.
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