Камерун – Колумбия. Прогноз на матч (13.06.2017)

Камерун сыграет с Колумбией в товарищеском матче. Не так уж часто африканские сборные встречаются с южноамериканскими, но в подавляющем числе случаев успех празднуют последние. Вот и в предстоящем поединке Колумбия является фаворитом, вряд ли кого-то удивит виктория именно номинальных гостей.





Накануне Колумбия довольно неплохо показала себя против испанцев, не уступив сильной сборной на ее поле – ничья 2:2 в Мурсии, причем «Красная фурия» отыгралась только на последних минутах встречи. Несомненно, против Камеруна колумбийцы будут действовать совсем в другом стиле, что, впрочем, не исключает успеха.





Пять лет назад также в контрольном матче Колумбия деклассировала Камерун 3:0, на этот результат вполне можно ориентироваться, делая прогноз. Ведь за это время, что прошло, Камерун не стал сильнее, а вот Колумбия прибавила, например, в отборочном цикле к Чемпионату Мира сборная выступает уверенно, хотя раньше так не происходило и колумбийцы пропускали мундиали. Прогноз – Колумбия снова разгромит Камерун.