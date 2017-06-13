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Румыния – Чили. Прогноз на матч (13.06.2017)
Дата события: 13 июня 21:00

Румыния примет Чили в товарищеском матче. Сборная из Южной Америки продолжает противостоять командам Европы, ведь накануне чилийцы провели контрольную встречу с Россией, которую, кстати, не смогли выиграть, несмотря на свой статус фаворита – ничья 1:1.


Румыния котируется ниже России, а значит, сейчас шансов выиграть у Чили будет, предположим, больше, к тому же румыны, в отличие от тех же россиян или чилийцев, не примут участия в Кубке Конфедераций, то есть матч для них не подготовительный, а рядовой товарищеский, следовательно, и мотивация другая.


Несколько дней назад Румыния в гостях уступила Польше 3:1 и еще больше погрузла в середине турнирной таблицы группы Е отборочного цикла Чемпионата Мира. На данный момент отставание Румынии от сборных, располагающихся на втором и третьем месте, составляет 4 очка, что очень много для довольно скоротечного турнира. В пяти поединках подряд, включая товарищеские, Румыния не может победить, более того, только один забитый мяч в активе сборной, начиная с октября прошлого года. Поэтому прогноз – Чили выиграет, причем, скорее всего, всухую.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов сборной Румынии меньше 1» за коэффициент 1,60 от букмекерской конторы Париматч.
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