Норвегия – Швеция. Прогноз на матч (13.06.2017)

Норвегия сыграет со Швецией в скандинавском дерби. Противостояние этих сборных носит товарищеский характер, но совершенно точно оба коллектива будут действовать исключительно на победу.





Больше шансов выиграть у шведов, которое накануне возглавили турнирную таблицу группы А квалификации Чемпионата Мира, на своем поле обыграв Францию 2:1. Такой результата свидетельствует о силе и хорошей форме Швеции, даже отсутствие в команде ее главного бомбардира в истории Златана Ибрагимовича, завершившего карьеру в сборной, не сказалось на успехах – шведы по-прежнему котируются высоко по праву.





У Норвегии ситуация в группе отборочного цикла Чемпионата Мира совершенно противоположная. Сборная проиграла 4 поединка из 6-ти и сейчас находится на предпоследнем месте в таблице, что, понятно, лишает шансов пробиться на мундиаль. В товарищеских поединках Норвегия будет доказывать свою состоятельность, большим успехом на данном этапе станет победа над Швецией в принципиальном противостоянии, да еще и в родных стенах.