02:58 (+3) 12 June 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Норвегия – Швеция. Прогноз на матч (13.06.2017)
Дата события: 13 июня 20:45

Норвегия сыграет со Швецией в скандинавском дерби. Противостояние этих сборных носит товарищеский характер, но совершенно точно оба коллектива будут действовать исключительно на победу.


Больше шансов выиграть у шведов, которое накануне возглавили турнирную таблицу группы А квалификации Чемпионата Мира, на своем поле обыграв Францию 2:1. Такой результата свидетельствует о силе и хорошей форме Швеции, даже отсутствие в команде ее главного бомбардира в истории Златана Ибрагимовича, завершившего карьеру в сборной, не сказалось на успехах – шведы по-прежнему котируются высоко по праву.


У Норвегии ситуация в группе отборочного цикла Чемпионата Мира совершенно противоположная. Сборная проиграла 4 поединка из 6-ти и сейчас находится на предпоследнем месте в таблице, что, понятно, лишает шансов пробиться на мундиаль. В товарищеских поединках Норвегия будет доказывать свою состоятельность, большим успехом на данном этапе станет победа над Швецией в принципиальном противостоянии, да еще и в родных стенах.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «ничья или победа сборной Норвегии» за высокий коэффициент 1,55 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100