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Сингапур – Аргентина. Прогноз на матч (13.06.2017)
Дата события: 13 июня 15:00

Сингапур примет Аргентину в товарищеском матче. Конечно, команды не равны, иначе коэффициенты так не разнились бы – Аргентина явный фаворит, а на их победу можно поставить примерно за 1,02.


Конечно, этот коэффициент очень невелик, но он соответствует реальным ожиданиям. Аргентина на голову превосходит своего соперника, ну и находится в хорошей форме, как показала предыдущая встреча сборной, в которой Аргентина спустя несколько лет снова смогла обыграть Бразилию, пусть и в контрольном поединке (1:0).


С Сингапуром ранее аргентинцы не встречались и вряд ли первой поединок преподнесет неожиданность – Аргентина обязана уверенно обыгрывать соперника, отличившись, например, 3-4 раза и при этом не пропустив. Такое развитие событий наиболее вероятно, вот только остается вопрос «когда же фаворит включится, чтобы создать, а потом развить преимущество в счете». Предположим, что забьет Аргентина уже в дебюте встречи, а стартовая 45-минутка в итоге завершится викторией гостей с разницей в 2 мяча.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Аргентины в первом тайме с форой -1,5» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы 1хбет.
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