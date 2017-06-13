Австралия – Бразилия. Прогноз на матч (13.06.2017)

Австралия сыграет с Бразилией в товарищеском матче. Поединок второй раз подряд для «селесао» пройдет в Мельбурне, но до этого бразильцы встречались с аргентинами, для которых стадион был также не домашним, а Австралия проведет матч на своем поле.





Коэффициенты на победу Бразилии стали выше по сравнению с котировками, что были некоторое время назад. Обусловлено это не слишком уверенной игрой Бразилии в матче с Аргентиной, тем более поединок был проигран 1:0. Да и состав у 5-кратных чемпионов мира не основной, например, не играет звезда сборной Неймар.





Предположим, что в домашней встрече против такого соперника Австралия даст бой и, возможно, даже не проиграет Бразилии, вот только кажется, что в таком случае поединок окажется малорезультативным. Скорее всего, первый тайм как минимум здесь не подарит обилия забитых мячей, ведь Австралия слабее Бразилии и не станет все силы бросать в атаку, опасаясь «селесао». Открыт счет будет ближе к перерыву или во втором тайме, с учетом этого и ставка.