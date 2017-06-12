Латвия – Эстония. Прогноз на матч (12.06.2017)

Прибалтийское дерби состоится 12-го июня – в товарищеской встрече сойдутся сборные Латвии и Эстонии. Примерно равны команды по классу, но учитывая, что поединок пройдет в Риге, его фаворитом являются латыши. С другой стороны, Латвия в предыдущих 6-ти поединках проиграла, то есть, сейчас сборная переживают отнюдь не лучшие времена, даже если не вспоминать об успехах 2002-2004-го года.





А вот Эстония находится в полном порядке, так как команда отлично действует в товарищеских матчах, да и в квалификации Чемпионата Мира она успела набрать 4 очка, если и проигрывая, то сильным соперникам. Накануне, например, эстонцы дома уступили Бельгии, но, конечно, по-другому и не могло быть, учитывая класс гостей.





Если говорить об очных встречах, то они всегда малорезультативны и очень часто завершаются вничью. Например, ровно год назад Эстония с Латвией расписали «мировую» 0:0, а двумя годами ранее поединок сборных в основное время сильнейшего не выявил, а только затем Латвия оказалась более удачлива. Предположим, что не порадует результативностью и предстоящий матч, в котором у Эстонии неплохие шансы не проиграть.