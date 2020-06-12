Беларусь – Новая Зеландия. Прогноз на матч (12.06.2017)

Беларусь примет Новую Зеландию в товарищеском матче. Поединок пройдет в Минке и по логике результат в нем должен порадовать местных болельщиков. Беларусь котируется выше Новой Зеландии, но, что интересно, за последнее время коэффициенты букмекеров на победу хозяев стали выше.





И это при том, что Беларусь накануне в рамках квалификации Чемпионата Мира дома обыграла далеко не самую слабую сборную Болгарии (2:1), впервые в отборочном цикле завоевав сразу 3 очка. Конечно, Беларусь не может соперничать с Нидерландами, Францией и Швецией за выход в финальную часть турнира, но закончить квалификацию выше той же Болгарии принципиально важно и по силам.





Что касается предстоящего поединка, то в неё Беларусь, несомненно, ставит перед собой цель выиграть, ведь матч домашний, а национальная сборная и так не часто радует зрителей. Соперник у Беларуси не самый серьезный, а значит, можно рассчитывать на успех, например, со счетом 2:1 или 2:0. Вообще встреча не должна оказаться уж очень результативной, впрочем, 2 мяча здесь забито будет.