Нэшвилл – Питтсбург. Прогноз на матч (12.06.2017)

Нэшвилл примет Питтсбург в 6-м матче финальной серии Кубка Стэнли. Команды обыгрывают друг друга в домашних поединках, следовательно, у «пингвинов» есть преимущество за счет того, что именно они были хозяевами в стартовой встрече противостояния. Но предстоящий матч пройдет на льду Нэшвилла, который и котируется выше.





В 3-м и 4-м поединке серии Нэшвилл дома громил соперника, практически ничего не давая создать Питтсбургу у своих ворот. Если бы так Нэшвилл действовал и в гостях, то уже бы сенсационно праздновал успех, а так перспективы команды выиграть трофей довольно низкие. Обязательным условием сейчас является победа, но Питтсбург достаточно опытен, чтобы оказать сопротивление и все-таки обыграть соперника сейчас, то есть, не доводить серию до решающего матча, пусть и домашнего.





Предположим, что Питтсбург, как и несколькими днями ранее проведет результативную встречу. Да, Пингвинз вряд ли смогут отличиться 6 раз, но трех заброшенных шайб от «пингвинов» ожидать стоит, особенно, если Нэшвилл на правах хозяев бросится с первых минут в атаку.