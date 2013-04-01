Атлетико Паранаэнсе – Сантос. Прогноз на матч (12.0.2017)

Атлетико Паранаэнсе примет Сантос в матче 6-го тура бразильской Серии В. Начало нового сезона не один, ни второй из коллективов не может занести себе в актив, ведь Атлетико расположился в зоне вылета, не выиграв пока ни разу, тогда как Сантос успел трижды проиграть, что не позволяет команде находится выше 14-го места.





Конечно, как одни, так и другие постараются в предстоящем поединке выиграть, тем самым значительно улучшив свое турнирное положение. Букмекеры отдают небольшое предпочтение Атлетико Паранаэнсе, но во многом лишь потому, что команда сыграет на своем поле. Ранее это обстоятельство всегда имела роль, так как Сантос с 2007-го года на выезде не побеждал Атлетико.





Стоит отметить не слишком высокую результативность матчей Атлетико Паранаэнсе с Сантосом, если говорить исключительно о поединках на поле первых. А вот в гостях Атлетико в 2015-м году был деклассирован 5:1, предположим, что пропустит команда и сейчас, то есть, домашний статус встречи не сыграет определяющего значения, как это случалось раньше. Прогноз - ничья, например, 1:1.