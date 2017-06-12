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Мексика – США. Прогноз на матч (12.06.2017)
Дата события: 12 июня 03:30

Мексика примет США в матче квалификации Чемпионата Мира. После 5-ти сыгранных поединков мексиканцы уверенно лидируют, набрав на 5 очков больше своих ближайших преследователей – костариканцев. США, в свою очередь, находится на третьей строчке, что может сборную устраивать.


Конечно, в предстоящем поединке обе команды нацелены лишь на победу, ведь матч принципиальный, да и виктория не помешает, особенно «звездно-полосатым». Они и так растеряли много очков, в том числе уступив Мексике в первом туре на своем поле (2:1) – нужно прибавлять и брать реванш.


На выезде у США не так много шансов обыграть соперника, о чем свидетельствуют котировки букмекерских контор – судя по ним, Мексика явный фаворит и именно южане должны здесь одерживать верх. Скорее всего, хозяева действительно будут владеть инициативой и, возможно, забьют по итогам встречи 1-2 гола, только и США ответит взятием ворот. Почти каждый очный поединок этих соперников результативен, вряд ли сейчас произойдет по-другому. Прогноз – победа Мексики со счетом 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Мексики в 1 гол или ничья» за высокий коэффициент 1,74 от букмекерской конторы Париматч.
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