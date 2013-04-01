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ЧМ 2018 - Квалификация. Германия - Сан-Марино

1xBet
Германия vs Сан-Марино
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Идёт онлайн
Начало 10 июня 2017 в 21:45
ЧМ 2018 - Квалификация. Европа. Германия - Сан-Марино онлайн
World Cup 2018 - Qualifying. Europe. Germany - San Marino watch online
Смотреть онлайн Германия - Сан-Марино | Прямая видео трансляция матча Германия - Сан-Марино
Ссылка Источник просмотра Инструкция к просмотру Скорость Телеканал Язык Формат Трансляция
№ 1 SopCast Настройка 2500 kbps Матч! Футбол 3 HD Русский 16:9 Смотреть
№ 2 SopCast Настройка 3000 kbps Матч! Футбол 3 HD Русский 16:9 Смотреть
№ 3 SopCast Настройка 3000 kbps Матч! Футбол 3 HD Русский 16:9 Смотреть
№ 4 AceStream Настройка 1500 kbps Матч! Футбол 3 Русский 16:9 Смотреть
№ 5 AceStream Настройка 1500 kbps Матч! Футбол 3 Русский 16:9 Смотреть
№ 6 AceStream Настройка 1500 kbps Sky Sports 1 Английский 16:9 Смотреть
№ 7 AceStream Настройка 2000 kbps Fox Sports 2 HD Английский 16:9 Смотреть
№ 8 AceStream Настройка 2500 kbps Sky Sports 1 Английский 16:9 Смотреть
№ 9 AceStream Настройка 9000 kbps Матч! Футбол 3 HD Русский 16:9 Смотреть

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