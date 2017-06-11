Сербия – Уэльс. Прогноз на матч (11.06.2017)

Сербия примет Уэльс в рамках квалификации Чемпионата Мира. Команды ведут борьбу за первое и второе место в турнирной таблице, то есть, за прямую путевку на первенство и стыковые поединки. Сейчас сербы в лучшем положении, хотя уступив в предстоящей встрече, валлийцы практически догонят их.





Уэльс, кстати, несмотря на не самую лучшую для себя 3-ю строчку, пока ни разу не проиграл, в четырех встречах из пяти сыграв вничью. «Мировая» возможна и сейчас, вот только не устроит она как одних, так и других. Нельзя не думать о том, что в группе с Уэльсом и Сербией еще довольно мощные соперники, которые были участниками прошедшего Чемпионата Европы – Австрия и Ирландия.





Предположим, что матч окажется результативным, так как обе команды настроены на победу и обладают отличным атакующим потенциалом. Уэльс не станет отсиживаться в обороне и, предположим, сможет уже в первом тайме поразить ворота соперника. Вообще, скорее всего, первый тайм окажется результативным, а вот насчет второй 45-минуткеи есть сомнения. С учетом такого предположения и прогноз.